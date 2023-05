Nuova rotta Comiso-Bucarest by Aeroitalia

Comiso - Aeroitalia e SAC Service hanno comunicato il nuovo collegamento diretto tra Comiso e Bucarest Baneasa, il cui primo volo avrà luogo il prossimo 8 luglio. Il collegamento consentirà a Comiso e a tutte le aree limitrofe di avere un nuovo e comodo collegamento diretto con Bucarest ed il suo storico aeroporto cittadino, che ha recentemente riaperto l’operatività proprio grazie ai collegamenti offerti da Aeroitalia.

L’aeroporto dista solo 8,5 km dal centro e la sua posizione strategica consentirà una fruibilità ottimale grazie alla sua vicinanza alla città e a tutta la rete di trasporti pubblici che lo servono. La nuova rotta sarà operata con aeromobili Boeing 737-700 da 148 posti il martedì e sabato ed i voli osserveranno i seguenti orari: Partenza da Comiso alle 12:00 – Arrivo a Bucarest Baneasa alle 15:10 Partenza da Bucarest Baneasa 16:00 – Arrivo a Comiso alle 17:10.

Per inaugurare il lancio del nuovo collegamento, sono già in vendita sul sito della compagnia www.aeroitalia.com numerosi biglietti in offerta a partire da €39,99. La tariffa si intende a tratta, tasse incluse.

“L'attivazione del nuovo volo per Bucarest, a partire dal prossimo 8 luglio, da Comiso - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - è un'altra buona notizia nell'ottica del potenziamento dei collegamenti aerei tra la Sicilia e le principali capitali europee, ma soprattutto per i siciliani che vogliono visitare la Romania e per migliaia di cittadini romeni che lavorano in Sicilia e che hanno necessità di tornare a casa. L'apprezzamento va alla compagnia Aeroitalia che ha mostrato immediata disponibilità a collegare Comiso con Bergamo, Roma e Bologna per non lasciare i cittadini di un'area fondamentale della Sicilia, come quella sudorientale, senza collegamenti aerei. Da luglio il volo per Bucarest rafforzerà i collegamenti per l'Est Europa”.

“Aeroitalia prosegue nell’implementazione del proprio network con l’intento di rafforzare la presenza in Sicilia ed offrire sempre più possibilità di collegamenti con nuove destinazioni - afferma Gaetano Intrieri, Chief Executive Officer di Aeroitalia -. Siamo orgogliosi di continuare ad offrire un significativo contributo alla crescita di un territorio strategico per il trasporto aereo della Regione Siciliana, italiano e non solo. Stiamo profondendo il massimo impegno al fine di offrire sempre maggiori alternative di viaggio con il miglior rapporto qualità/prezzo e con un servizio di bordo che ci differenzia in termini di stile e attenzione al cliente, consentendoci di essere scelti per questo”.

“Siamo molto soddisfatti dell'avvio della tratta Comiso - Bucarest operata da Aeroitalia - afferma Nico Torrisi Amministratore Delegato SAC - ringraziamo la compagnia aerea per il grande investimento sullo scalo ibleo, per il quale siamo da tempo al lavoro per potenziare i collegamenti, nazionali e internazionali. Siamo certi che la nuova tratta per la capitale rumena sarà molto apprezzata dai viaggiatori siciliani e dai tanti turisti che, ogni anno, scelgono la Sicilia orientale e meridionale come meta per le vacanze”.