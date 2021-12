Nuova tabella Covid sul sito del governo: più s’invecchia, più si muore

Ragusa – L’unica nozione fruibile dalla nuova grafica apparsa da qualche giorno sul portale vaccini del governo, è che più aumenta l’età e meno si guarisce dal Covid. Il pallottoliere (foto) non riporta infatti né a quale percentuale di contagiati corrisponde la cifra assoluta di guariti da massimo 6 mesi, né quanti di questi 41.900 siciliani scampati alla morte da giugno a oggi siano no vax o vaccinati.

I primi, secondo le nuove norme, hanno green pass validi 9 mesi equivalenti a quelli vaccinali (dunque inizieranno a scadere non prima di marzo 2022); mentre i secondi non sono chiamati a rinnovare il certificato verde, se non con la terza dose (sempre entro i 9 mesi di durata). Nessun’altra indicazione è dunque ricavabile dalla tabella, a parte il numero di infezioni tramutatesi in malattia per fasce anagrafiche nel medio periodo, che resta pur sempre un indicatore della persistente pericolosità del virus.