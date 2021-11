Modica – Una nuova alta colonna di vento è stata avvistata oggi attorno alle 16 in contrada Cella. In realtà più che una tromba d’aria si tratta di un “funnel cloud” ovvero di una nuvola a imbuto che, se dovesse toccare a terra, allora potrebbe trasformarsi in un autentico tornado. Il primo video è stato girato dall'utente Concetta Campanella, mentre il secondo è stato diffuso online dalla pagina "I love Scicli".

Notizia in aggiornamento...