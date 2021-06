Nuove passarelle nella pista Sampieri-Marina di Modica

Modica -Sono stati completati i lavori di rifacimento delle due passerelle ammalorate lungo la pista ciclabile Sampieri-Marina di Modica.

Continua l'azione di valorizzazione dei beni di pertinenza provinciale, attivata dal Commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, con particolare riguardo agli interventi che ricadono in prossimità della fascia costiera iblea.

Nel caso specifico sono state debitamente ricostruite, in anticipo rispetto ai termini previsti di consegna dei lavori, le due passerelle afferenti la pista ciclopedonabile. L'intervento è consistito nella sostituzione completa del legname ammalorato con legname speciale di pavimentazione e specifica sottofondazione rafforzata.

Gli interventi hanno consentito la riapertura della pista ciclopedonabile, tornata fruibile in condizioni di massima sicurezza sia dai ciclisti che dai pedoni.