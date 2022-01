Nuove slot a cui giocare nel gennaio 2022

Il primo mese del 2022 si è rivelato piuttosto produttivo per i fornitori di software dei casinò online. Ci sono molti nuovi giochi aggiunti ai siti come https://nomini.com/it/games/categories/slots, e oggi, esamineremo le uscite più notevoli nel segmento delle slot.

Panoramica Generale

Mentre le tendenze dell'industria del gioco d'azzardo online si stanno lentamente spostando verso lobby e specialità di dealer dal vivo, le slot machine rimangono il tipo più popolare di gioco di casinò. Decine di ben noti fornitori di software continuano a rilasciare nuove slot con meccaniche, caratteristiche e visuali uniche, garantendoci una buona serie di giochi tra cui scegliere nell'anno 2022.

Nuove Slot del 2022

Potresti essere sorpreso dal numero di giochi che sono già stati rilasciati nel 2022. Ci sono dozzine di nuove slot a cui puoi già giocare, ma in questo articolo, esamineremo solo quelle più notevoli. Abbiamo anche incluso i giochi di diversi fornitori di software in modo che non sia necessario rimanere con una sola compagnia.

Magician's Secrets di Pragmatic Play

Questa slot a tema mistero è stata rilasciata da Pragmatic Play il 6 gennaio 2022. Il gioco presenta tutti gli attributi necessari del mago, a partire da gemme preziose e pozioni forti e finendo con i tomi della conoscenza. C'è anche uno sfondo della biblioteca di un mago e una colonna sonora ben adattata per impostare l'umore giusto.

Per quanto riguarda le caratteristiche, il gioco ha una griglia 4x6 con un numero sbalorditivo di 4.096 linee di pagamento. C'è anche una buona gamma di meccaniche aggiuntive, tra cui una caratteristica di acquisto, simboli di espansione, giri di rotazione gratuiti, moltiplicatori, respins e molti altri. Il valore Return-To-Player di questo gioco è del 96,5%, che è un po' più alto della media. Il massimo moltiplicatore di vincita è limitato a x5.000 per Magician's Secrets.

Cthulhu di Yggdrasil Gaming

Questo gioco è stato rilasciato alla fine del 2021, ma abbiamo comunque deciso di includerlo nella nostra lista, poiché molti casinò aggiungono nuove slot alle loro librerie con un certo ritardo. Come avrete capito dal suo nome, questa slot è fortemente ispirata alle opere di H.P. Lovecraft. Ha una colonna sonora misteriosa e presenta vari personaggi e artefatti dai libri di Lovecraft.

Questa macchina ha una griglia 3x5 con dieci linee di pagamento e un RTP del 95,42%. L'elenco delle caratteristiche aggiuntive per Cthulhu di Yggdrasil include Giri Gratis, Simboli Wild e Scatter, Sticky Wilds, e Symbol Swap. Le vincite di questa macchina sono limitate a x2.000. In combinazione con l'RTP più basso, questa macchina è un po' meno attraente per i giocatori esperti rispetto alla precedente, ma consigliamo comunque di provarla.

Gold Tiger Ascend di Betsoft

Questa slot di Betway è stata rilasciata il 20 gennaio 2022. Ha tre bobine e dieci linee di pagamento, il che la rende una macchina relativamente semplice. Il suo valore RTP è del 95,37%, rendendola una slot 3x3 mediamente pagante. Ciò che rende il gioco unico è la funzione Envelopes. Durante i giri di giri gratuiti, sarai in grado di ricevere buste magiche con vari simboli, compresi quelli scatter.