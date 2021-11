Nuovi seminaristi a Ragusa

Ragusa - Il vescovo monsignor Giuseppe La Placa e la Comunità del Seminario di Ragusa, hanno comunicato che domenica 12 dicembre alle ore 12 nella chiesa cattedrale San Giovanni Battista, sarà conferito il ministero del Lettorato al seminarista Mario Modica della parrocchia S. Maria Annunziata in Comiso e saranno ammessi tra i candidati all’Ordine del Diaconato e del Presbiterato i seminaristi Francesco Barone della parrocchia San Giovanni Battista in Santa Croce Camerina, Giuseppe Cascone della parrocchia San Pier Giuliano Eymard in Ragusa, Luca Roccaro della parrocchia San Domenico Savio in Vittoria, Marco Scalone della parrocchia San Giorgio in Ragusa Ibla e Alessio Leggio della parrocchia SS. Ecce Homo in Ragusa.

Con il ministero del Lettorato si viene investiti del compito di proclamare la Parola di Dio nell’assemblea liturgica, educare i ragazzi e gli adulti, per accompagnarli nel cammino della fede e della vita.

L’Ammissione agli Ordini sacri del Diaconato e del Presbiterato costituisce invece il primo passo verso il sacerdozio. È il primo sì pronunciato alla consacrazione totale a Cristo. Il candidato al Diaconato e al Presbiterato manifesta pubblicamente la sua volontà di offrirsi a Dio e alla Chiesa e la Chiesa lo accoglie con le parole del vescovo «Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento.