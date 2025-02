Nuovo Codice della strada, a Scicli un momento formativo

Scicli - Si è tenuta stamani a palazzo Spadaro a Scicli la giornata di studio che l’amministrazione comunale di Scicli in partenariato con la Prefettura di Ragusa ha organizzato per affrontare i temi delle Modifiche al nuovo Codice della strada ad opera della legge 177 del 25 novembre 2024. A fare gli onori di casa il vicesindaco Giuseppe Causarano e il comandante della Polizia Locale di Scicli Maria Rosa Portelli, che hanno rimarcato il ruolo del Prefetto di Ragusa Giuseppe Ranieri nell’offrire questo momento formativo e di approfondimento a beneficio di tutte le Forze dell’ordine.

Hanno partecipato infatti gli agenti della Polstrada di Ragusa, i Carabinieri, gli agenti della Guardia di Finanza e quelli di diversi corpi delle Polizie locali dei comuni della Provincia, ivi compresi quelli del Libero Consorzio comunale di Ragusa. L’occasione è stata utile per sviscerare i temi dell’applicazione delle nuove norme in attesa talora dei decreti attuativi, rispetto alle questioni che riguardano gli autovelox, l’etilometro, i limiti di velocità, la materia riguardante la sicurezza dei monopattini, il sequestro dei mezzi, il ritiro e la sospensione della patente di guida. Illuminanti in questo senso sono stati gli interventi della dottoressa Stefania Impoco, responsabile dell’ufficio Confische e sequestri e dell’ufficio Ricorsi al Prefetto della Prefettura di Ragusa, della dottoressa Miriam Carpenzano, responsabile dell’ufficio Patenti e assegni presso la Prefettura, e del dottor Pasquale Dilluvio che ha affrontato molte questioni tecniche risolvendo dubbi e dilemmi interpretativi.

La giornata di studi è stata una tappa del percorso di formazione continua che la Prefettura offre agli operatori dell’ordine pubblico e segnatamente al personale che opera a contatto con gli utenti della strada.