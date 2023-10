Nuovo parroco Anime Sante del Purgatorio di Vittoria

Vittoria - Il sacerdote don Flavio Maganuco è il nuovo parroco della parrocchia Anime Sante del Purgatorio di Vittoria. Lo ha nominato il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa.

Don Flavio da due anni prestava il suo servizio pastorale nella stessa comunità con l’incarico di amministratore parrocchiale. Il vescovo ha proceduto alla nomina a parroco «convinto della opportunità» che don Flavio «continui a svolgere in questa comunità parrocchiale il ministero già intrapreso». Don Flavio Maganuco è originario di Acate ed è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 2011. Attualmente ricopre anche l’incarico di assistente del Settore Giovani di Azione Cattolica.

In precedenza è stato anche vicario parrocchiale di San Giovanni Battista in Vittoria, Santa Maria Goretti in Vittoria, S. Giovanni Battista in Santa Croce Camerina, Maria SS. Annunziata in Comiso e S. Giuseppe Artigiano in Ragusa.