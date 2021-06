Nutella toppa le Saline: l’etichetta è da rifare

Marsala - Tirata d’orecchi alla Nutella, che ha sbagliato l’immagine della confezione della sua linea “Ti amo Italia” dedicata alla Sicilia: la foto ritrae infatti le saline di Marsala, che la Ferrero piazza però a Trapani. Un errore di pochi chilometri ma che non è sfuggito ai marsalesi che hanno segnalato l’errore al sindaco Massimo Grillo il quale, a sua volta, ha fatto contattare l’azienda per correggere l’etichetta. "Già nelle scorse settimane - scrive su Facebook il primo cittadino - avevamo dovuto fare rettificare con una nota diretta al ministro Franceschini il contenuto di una direttiva riguardante il Pon Nazionale Cultura Crea, in cui Mozia era stata localizzata a Trapani". Ora giustizia è fatta.