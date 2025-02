Nuvole in arrivo sul cielo di Sant’Agata a Catania

Catania - L’ondata di maltempo, responsabile di acquazzoni e temporali in gran parte della Sicilia, concentrata maggiormente nel Catanese e nel Messinese, è in attenuazione, allentando la presa e favorendo tempo più asciutto dalla sera, così come prevedono gli esperti di 3BMeteo. La settimana si apre con ampie schiarite, nonostante il tempo resti instabile sulla Sicilia, mentre per mercoledì 5, giorno della festa di Sant’Agata una fitta nuvolosità tornerà a caratterizzare la maggior parte dell’Isola.

Nello specifico, sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Sul litorale ionico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. In serata formazioni nebbiose. Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Tirreno da mosso a molto mosso, Canale e Mare di Sicilia molto mosso. La Protezione civile siciliana ha emesso per oggi un avviso di allerta arancione per rischio di pioggia nelle province di Messina e Catania. Allerta gialla invece nella fascia tirrenica dell’Isola tra Messina, Palermo e Trapani.