Obesità, a Modica il modello della Humanitas

Modica - Il percorso del paziente obeso è stato l’argomento al centro di un Corso, teorico e pratico, tenuto a Modica e organizzato con il responsabile dell’Unità operativa di Chirurgia bariatrica dell’Istituto Humanitas di Rozzano, Giuseppe Marinari e il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Modica, diretto dal dott. Goffredo Caldarera.

All’approfondimento scientifico hanno preso parte chirurghi, anestesisti, personale di sala, patient manager, nutrizionisti.

“Tutti gli interventi sono in laparoscopia, quindi con incisioni di minima entità, ma soprattutto non usiamo quei dispositivi tipici della chirurgia tradizionale che limitano la mobilità del malato e la cui utilità non è supportata da evidenze scientifiche, come il sondino naso gastrico, i drenaggi, il catetere vescicale e venoso centrale, ha commentato il dott. Goffredo Caldarera. Anche grazie a questi accorgimenti, il recupero post operatorio è più rapido: dopo 30 minuti i pazienti sono ben svegli, camminano e bevono, e tutto questo porta ad una precoce sensazione di benessere. La dimissione avviene dopo 48 ore dall’intervento: il paziente potrebbe in realtà già essere dimesso dopo 24-36 ore, ma si attendono due notti in via precauzionale”.

Con l’adozione di un innovativo protocollo, illustrato dal dott. Giuseppe Maria Marinari, antesignano della chirurgia bariatrica in campo nazionale e che sta ottenendo un altissimo indice di approvazione, chiamato Enhanced Recovery After Bariatric Surgery (ERABS), si garantiscono maggiori benefici per il paziente, permettendo una guarigione veloce e il ritorno anticipato alle attività quotidiane.

Nell’ultimo anno all’ospedale Maggiore-Baglieri di Modica sono stati eseguiti 92 interventi con una degenza media di 3 giorni, con una tendenza sempre crescente ad individuare un centro per interventi di chirurgia bariatrica con i tre tipi di interventi: sleeve, gastric bypass, procedura di revisione.

Le persone obese sono più a rischio di sviluppare una serie di malattie gravi, chiamate comorbidità. La chirurgia bariatrica può migliorare e, in alcuni casi, anche curare molte di queste comorbidità, consentendo di ridurre o addirittura interrompere le terapie.