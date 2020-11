Obesità infantile: in Italia un bimbo su 3 è sovrappeso o obeso

Un bambino su tre nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso, il tasso maggiore di tutta l'Europa. Lo afferma una ricerca condotta dall'Iss fornendo dei dati molto utili a comprendere un problema sempre più in aumento.

I bambini italiani fanno poca attività fisica e tendono ad avere una dieta decisamente poco sana

I bambini italiani sono poco attivi e mangiano male, questi i nuovi dati di OKkio alla Salute, il sistema di sorveglianza coordinato dal Centro nazionale per la Prevenzione delle malattie e Promozione della Salute recente designato come centro di riferimento Oms su Obesità infantile. Questo il quadro che viene delineato da una ricerca condotta dal Servizio Epicentro dell'Istituto Superiore della Sanità che ha evidenziato come il 29 per cento dei bambini in Italia hanno problemi legati al sovrappeso. Il 20% di questi sono soggetti in sovrappeso mentre il restante 9 per cento sono obesi. Va inoltre precisato che i soggetti che invece risultano gravemente in sovrappeso non sono compresi in questa statistica. I dati fanno riferimento all'anno 2019 e sono stati elaborati da Okkio alla salute, un sistema di sorveglianza nazionale che è stato creato dall’Osservatorio Nazionale della Sanità.

Un bambino su quattro beve ogni giorno una bevanda zuccherata

Secondo l’indagine dell’Iss, che ha coinvolto, come negli anni precedenti, più di 50mila bambini e altrettante famiglie, i genitori hanno riportato che quasi un bambino su due non fa una colazione adeguata al mattino, uno su 4 beve quotidianamente bevande zuccherate/gassate e consuma frutta e verdura meno di una volta al giorno. I legumi sono consumati meno di una volta a settimana dal 38% dei bambini e quasi la metà dei bambini mangia snack dolci più di 3 giorni a settimana. Anche sull'attività fisica sarebbe necessario maggiore impegno: un bambino su 5 non ha fatto attività fisica il giorno precedente l'intervista, più del 70% non si reca a scuola a piedi o in bicicletta e quasi la metà trascorre più di 2 ore al giorno davanti alla TV, al tablet o al cellulare. Rispetto alle ore di sonno quasi il 15% dorme meno di 9 ore per notte.

La classifica delle regioni con i bambini più obesi

A livello regionale, In Italia è la Campania che guida la classifica dei bambini in sovrappeso o obesi tallonata dalla Calabria (più del 40%). Ma anche in Puglia e Sicilia, Basilicata, Abruzzo Molise e Lazio non va meglio: sovrappeso e obesità colpiscono più del 30% della popolazione infantile. Solo Bolzano e la valle d'Aosta sono al di sotto della media nazionale.