Ocean Viking entra nel porto di Pozzallo con altri 247 clandestini

Pozzallo - La Ocean Viking è entrata nel porto di Pozzallo al termine dell’ennesimo braccio di ferro col Viminale che l’ha vista protagonista da una settimana nelle acque del Mediterraneo, quelle più vicine alla Sicilia, con 247 clandestini a bordo. Poche ore prima sono stati salvati, grazie all'intervento di una motovedetta della Capitaneria di Porto, un centinaio immigrati, tutti asiatici, che viaggiavano su un veliero in difficoltà a 20 miglia da Isola delle Correnti (foto). Nel frattempo, superata la quarantena, la Aita Mari è già ripartita da Lampedusa.

La Ocean Viking, da poco tornata in mare aperto, aveva recuperato i migranti sia in zona Sar libica sia maltese lo scorso fine settimana. Cinque in tutto le operazioni compiute fino allo scorso lunedì. A bordo del mezzo erano stati fatti salire cittadini afghani, siriani e turchi.