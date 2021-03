Oggi e domani a Ragusa, Astrazeneca in somministrazione senza prenotazioni

Ragusa - Oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21 marzo, hub vaccinale di Ragusa, ex ospedale Civile, aperto fino alle 22.00. È prevista, quindi, la possibilità di vaccinare tutti gli aventi diritto con il vaccino AstraZeneca anche senza prenotazione.

È l’iniziativa messa in campo dalla Regione per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione anti Covid riservata al target 70-79 anni, scuola, forze dell’ordine, ecc. Non rientrano in questi turni i soggetti, estremamente vulnerabili, in quanto interessati ad altro tipo di vaccino. In pratica, dalle ore 18.00 alle 22.00 coloro i quali non hanno ancora eseguito la prenotazione oppure fossero prenotati anche in altre date, potranno, quindi, recarsi presso il suddetto hub vaccinale e ricevere liberamente il vaccino.

Sarà necessaria solo la tessera sanitaria.