Oggi pomeriggio a Donnalucata i funerali di Marco Marino

Scicli - Si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Giorgio a Donnalucata i funerali di Marco Marino, stroncato ieri da un infarto dopo una malattia che lo ha costretto a dolorose cure per due anni nel Nord Italia.

News Correlate Scicli, muore a 40 anni Marco Marino

Marco aveva lavorato come responsabile di sala in diverse attività di ristorazione, e nell'ultimo periodo in un locale di Donnalucata. Appassionato di cucina e di vini, era conosciuto per la sua competenza e professionalità. Disponibile e sempre sorridente, era un ragazzo benvoluto da tutti. Aveva compiuto 40 anni lo scorso novembre.