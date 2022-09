Oipa contro gli animali in gabbia alla Festa di San Giovanni Battista VIDEO

Ragusa - "FESTA PER CHI??? NON CERTO PER GLI ANIMALI VENDUTI NELLE BANCARELLE...." denuncia a caratteri maiuscoli dal sezione ragusana dell'Oipa, filmano una bancarella sotto il palazzo della Provincia, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista. "PURTROPPO ANCORA OGGI NELLE FESTE SI VENDONO CONIGLIETTI, RODITORI, ADDIRITTURA PETAURO DELLO ZUCCHERO (Animali Notturni) E I SOLITI PESCIOLIN. Non essendo in zona ho avvisato la LOCALE POLIZIA MUNICIPALE PER EFFETTUARE I DOVUTI CONTROLLI - continua il delegato, Riccardo Zingaro -. La risposta imbarazzante. PERCHÉ NON CI VÀ LEI A CONTROLLARE.... scusatemi il disturbo, gli ho risposto. Se ero in zona NON VI AVREI DISTURBATO".

"Tralasciando tutte le varie ordinanze comunali e tante regole e normative DISATTESE - continua -, mi soffermo solo a pensare sull'utilità ancora oggi di queste usanze da MEDIOEVO quando gli animali venivano venduti come OGGETTI. Penso a questi esseri senzienti sottoposti allo stress di ore ed ore tra le mani di bambini curiosi che sballottano le gabbie, le mamme che comprano il coniglietto come un giocattolo che poi presto diventa una PUZZOLENTE INCOMBENZA, URLA, LUCI, ORE ED ORE IMMOBILI, IN QUESTA STRETTA GABBIA... COMPRATE DEI LIBRI AI VOSTRI FIGLI - conclude l'associazione di volontari animalisti -. NON SPORCANO NON MANGIANO, E VI ASSICURO CHE LI RENDERANNO PERSONE PIÙ CIVILI PIÙ RISPETTOSE DI OGNI FORMA DI VITA".