Omaggio al commissario Montalbano nel CostaIblea Film Festival

Ragusa - Con un omaggio alla fortunata serie TV “Il Commissario Montalbano” il cinema Lumiere di Ragusa ha fatto da apripista ieri sera alla XXVII edizione del “CostaIblea Film Festival”, nato nel 1991 da un’idea del regista Vito Zagarrio, che ne cura la direzione artistica.

Presenti ieri l’attore Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo di “Catarella”, l'attore Biagio Pelligra e anche l’attore Peppino Mazzotta, che ha interpretato il personaggio Giuseppe Fazio nella serie e che ha dichiarato: “I luoghi in cui è stata ambientata la fiction e questi anni di riprese rievocano in me emozioni e ricordi meravigliosi”. Peppino Mazzotta sarà tra i protagonisti anche sabato 16 dicembre, presso la Sala Falcone Borsellino di Ragusa Ibla, per la proiezione de “I pionieri” film d’esordio del regista modicano Luca Scivoletto. Presente ieri, con un momento a lui dedicato, il regista e sceneggiatore Francesco Bruni. Proprio lui ha scritto la sceneggiatura di oltre 30 episodi della serie tv “Il Commissario Montalbano e 13 de “Il giovane Montalbano” e ha manifestato la propria gratitudine per il successo ottenuto e che lo ha portato, da qualche anno, ad intraprendere la carriera di regista. “Dopo avere scritto per anni di Montalbano per la prima volta mi trovo a visitare i suoi luoghi meravigliosi che hanno ispirato anche altri grandi del cinema” ha detto Bruni, a cui il festival ha assegnato il premio "Carrubo d'oro" prima di presentare il film “Tutto quello che vuoi”, che vede tra i protagonisti l’attrice Raffaella Lebboroni a cui è stato consegnato il premio “I mestieri del cinema”.

Tra gli obiettivi della manifestazione, la valorizzazione dei cineasti del Sud e la promozione di opere prime e cortometraggi. Ieri al cinema “Lumiere” si è dato spazio al regista ragusano Antonio Carnemolla con la proiezione del suo cortometraggio “La via del ritorno” che affronta l’attuale e importante tema dei migranti. La rassegna cinematografica prosegue con un programma ricco di appuntamenti tra Ragusa, Modica e Scicli fino al 17 dicembre. Oggi al Palazzo Mormino di Donnalucata si è svolta la masterclass del regista e direttore artistico Vito Zagarrio e proiezione del suo film “La donna della Luna” e la proiezione, nella categoria “Girato a Scicli”, di “Caliti Juncu ca passa la China” del regista Mariano Zisa. Al cinema “Lumiere” di Ragusa in programma invece l'omaggio al regista napoletano Leonardo Di Costanzo, con le proiezioni de “L’intervallo” e di “Ariaferma”. Sempre al cinema “Lumiere” nell’ambito della categoria “Girato in Costaiblea”, la proiezione di “Quel giorno, caro Franco” e di “Io sono Saman” del regista Nuccio Modica. “Fino a domenica avremo appuntamenti imperdibili di questa rassegna tanto amata da molti appassionati ma anche da me che la curo da sempre. Ho un legame particolare con questa terra iblea da cui proviene mia madre. Inoltre come ogni edizione la sfida è di portare grandi nome del mondo del cinema per far conoscere loro la nostra Costaiblea, ma anche per contribuire ad accrescere la passione e la cultura legata al magnifico mondo del cinema. in chi vorrà assistere ai nostri appuntamenti” ha commentato il regista e direttore artistico Vito Zagarrio.

Al Cinema “Lumiere” di Ragusa questo giovedì 17 dicembre la proiezione di “Marsaharillah” e de “Il coraggio di raccontarsi” del regista Antonio Carnemolla, realizzato dal “Corso di cinema creativo” da lui coordinato. A seguire un omaggio a Silvana Leonardi e ad Enzo Di Marino con la proiezione di “Nauta” di Guido Pappadà. Alle 20.30 la consegna del Premio "Rosebud-Opera Prima" per il film “Black Partenope" di Alessandro Giglio alla presenza del regista e con un contributo video degli attori Giovanni Esposito, Nicola Nocella e dei produttori Silvana Leonardi ed Enzo Di Marino. Attesa, poi, per venerdì 15 dicembre quando a Modica, all’Auditorium Floridia, si terrà alle 10 la mastercass di composizione musicale di Paolo Vivaldi, noto compositore di colonne sonore e poi in serata alle 20,30 il concerto dello stesso maestro assieme all’orchestra d’archi ed oboe del liceo musicale Verga, dal titolo “Da Morricone a Sakamoto”, rilanciando così l'unione tra musica e cinema.

Il CostaIblea Film Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Comune di Ragusa, con il prezioso contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa.