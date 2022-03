Omicidio Caravello, funerale show VIDEO

Palermo - L’uscita della bara con un elevatore mobile direttamente dall'appartamento dello stabile, con un minuto e mezzo di fuochi d’artificio; più altri quattro minuti di botti alla Kalsa, tra lacrime, urla e applausi per Natale Caravello, l’operaio 47enne ammazzato una settimana fa a Brancaccio da Alessandro Sammarco, il 20enne reo confesso che aveva perso la testa per sua figlia Alessia.

Anche chi non sapeva nulla dei funerali, celebratisi l'altrieri nella chiesa di Santa Maria della Pietà, s’è dovuto fermare per le strade interessate dal corteo e dalle coreografie. C’è stato anche chi ha storto un po’ il naso, dopo aver visto le seguenti immagini circolare online, considerando la celebrazione eccessiva. Ma per amici e parenti era il giorno del dolore, non certo dalle polemiche.