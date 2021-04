Open Covid, lunghe file a Palermo e Catania per il vaccino libero VIDEO

Palermo – Com’era largamente prevedibile la tre giorni di vaccini Astrazeneca liberi - che si è chiusa ieri sera in tutta l'Isola - ha creato code e assembramenti privi di distanza in vari hub siciliani, in particolare davanti a quello allestito alla Fiera del Mediterraneo, nel capoluogo zona rossa. Nel primo e secondo le immagini girate da diverse testate, anche nazionali: molti cittadini denunciano di essere stati costretti a 3 ore di fila per vaccinarsi. Nell’ultimo video com’è andata a Catania.