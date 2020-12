Open day solidale a Ragusa

Ragusa - Natale è alle porte e come ogni anno la signora Maria Pulichino, titolare della Casa di Riposo Villa Maria in Ragusa, volge il pensiero alla fascia più debole delle persone che, quest’anno in particolar modo, soffrono a causa della pandemia e per la perdita del posto di lavoro. Per dare un po’ di serenità e riportare un po’ di gioia, la titolare di Villa Maria ha pensato di convocare un gruppo di persone per venerdì 18 dalle ore 11,00 fino al pomeriggio, presso la sua struttura e dedicare il suo tempo donando un pacco solidale contenente alimenti vari, nonché il classico panettone con lo spumante.

La signora Maria Pulichino ringrazia il signor Salvatore Radenza, noto imprenditore del gruppo CRAI per il suo contributo, gli operatori della struttura Villa Maria e il dottor Mario D’Asta per la solerte collaborazione.