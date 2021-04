Open no stop per over 80, il record non basta e Astrazeneca resta in frigo

Ragusa - Buona la risposta dei siciliani allo speciale “Open weekend” di quattro giorni, organizzato dalla Regione, per tutti gli over 60. Ma non per il vaccino che più di tutti doveva essere smaltito, Astrazeneca. Da giovedì a domenica hanno ricevuto una dose oltre 103 mila persone, il 22% in più rispetto ai quattro giorni precedenti. C’è stata però una netta prevalenza di Pfizer, con oltre 77 mila somministrazioni, mentre con AstraZeneca sono state vaccinate circa 16 mila persone e con Moderna, che ha però le forniture più basse, oltre 10 mila. La media record di quasi 29mila iniezioni quotidiane non basta. Nel resto d’Italia vanno ancora più forte e l'Isola resta fanalino di coda per copertura su over 80 e personale scolastico, non riuscendo a superare l'esame sul target settimanale da raggiungere entro il 22 aprile: ha chiuso infatti con il 9% in meno rispetto alle 178mila iniezioni richieste dal commissario nazionale Figliuolo.

Per questo il governatore Nello Musumeci ha deciso che gli “Open” - per i soli ultra 80enni - continueranno ogni giorno in tutta la Sicilia, senza prenotazione. A loro va Pfizer o Moderna, il problema è che "qui più che altrove pesa la psicosi di AstraZeneca" spiegano dalla task force regionale. L'ultimo caso della decina registrati nella regione è quello di un imprenditore vaccinato all'ospedale di Partinico e morto dopo quattro giorni al Policlinico di Palermo. Secondo i primi riscontri, però, la causa sarebbe infarto e non trombosi. Il magistrato ha disposto ad ogni modo la riesumazione del corpo. Fatto sta che, finito l'effetto traino dell'apertura al nuovo target, le somministrazioni col vaccino di Oxford sono tornate a meno di 2mila al giorno.