Opere Pubbliche e Pnrr, Leontini: "Ispica spicca il volo"

Ispica - “Ispica spicca il volo”.

Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica, ha aperto con questo titolo la conferenza stampa di oggi a Palazzo Bruno.

Leontini, da navigato conoscitore dei meccanismi della burocrazia, si è fatto trovare pronto all’appuntamento con i fondi del PNRR che hanno dato il via a quattro nuove opere pubbliche.

“Un’occasione di rilancio per la città – ha commentato il primo cittadino, che questa mattina incontrando i giornalisti ha illustrato gli interventi insieme agli assessori e ai capigruppo di maggioranza e ai tecnici comunali-. Nel complesso a Ispica, grazie all’utilizzo dei fondi PNRR- Rigenerazione urbana-, si avviano progetti per 4 milioni 250 mila euro. Un complesso di strutture che renderanno la città di Ispica più bella da vivere e da visitare, più attrattiva, ma anche funzionale e sicura”.

Per il Sindaco ispicese le opere pubbliche finanziate “creeranno le condizioni per ridisegnare il volto della nostra città, dando soluzione a ferite e ad aspirazioni vecchie di decenni. I cantieri, che dovranno concludersi entro dicembre 2025, porteranno lavoro e occupazione, creando indotto e una bella boccata d’ossigeno alla nostra economia”.

“Mi piace sottolineare – ha detto Massimo Di Benedetto, assessore ai Lavori pubblici con delega al Pnrr, come per una materia così delicata e difficile i nostri uffici abbiano dimostrato competenza e professionalità nel rispettare tutte le scadenze e centrando l’obiettivo. Altre opere sono in corso di validazione. Un grande lavoro di rigenerazione urbana investirà la Città”.

In dettaglio, i progetti riguardano la “Passeggiata dei laghetti”, che serpeggia lungo i costoni della Cava di Ispica e costituirà una suggestivo balcone sulla storia di Ispica, il rifacimento dei marciapiedi di via Duca degli Abruzzi con nuovo spazi adibiti a verde pubblico. La Piazza antistante la Chiesa di San Giuseppe, con interventi di riqualificazione urbanistica e la ristrutturazione dell’ex Pretura di Via Vittoria Emanuele con nuovi spazi da adibire ad attività culturali e ricreative, per musica, attività giovanili, teatro.