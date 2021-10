Ora solare, da stanotte si dorme un'ora in più

Roma - Nella notte sabato 30 e domenica 31 ottobre, e più precisamente alle 3 del mattino, le lancette dell’orologio o le cifre del timer torneranno indietro di 60 minuti. Nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh, pari al fabbisogno medio annuo di 170 mila famiglie, corrispondente a un risparmio economico di circa 105 milioni di euro.

Minor dispendio di elettricità a significherebbe meno emissioni di Co2, responsabili di quei cambiamenti climatici i cui effetti in questi giorni sono sotto gli occhi di tutti, se non fosse che l’energia adoperata in Italia deriva ancora in massima parte da fonti fossili inquinanti. Ad ogni modo dal 28 marzo scorso, secondo i calcoli di Terna, ne abbiamo sparate in atmosfera 215 mila tonnellate in meno. Secondo Arera il costo del kilowattora medio per il cliente domestico tipo in tutela è stato di circa 23 centesimi di euro al lordo delle imposte.