Ordinati due sacerdoti rosolinesi in cattedrale a Noto

Noto - Hanno deciso di donarsi a Dio ed agli ultimi della Terra. Una grande generosità per due nuovi sacerdoti di Rosolini. Si tratta di don Davide Olivo e don Luigi Maltese. "Avevo promesso loro di essere presente alla cerimonia di ordinazione l'ho fatto con il cuore - ha commentato il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola - presente questa mattina in Cattedrale a Noto - Se il vescovo di Noto, monsignor Stagliano, ha detto grazie a Dio per avere due nuovi sacerdoti, segnale di speranza per il clero- prosegue Spadola - e ringrazio in anticipo don Davide e don Luigi per quello che riusciranno a fare per la loro comunità ed anche per le loro parrocchie".

Ai due sacerdoti di Rosolini, il capo della Diocesi netina ha già assegnato gli incarichi: don Davide Olivo è stato nominato vicario parrocchiale della comunità di parrocchie Sacro Cuore e Santissimo Crocifisso a Noto, mentre don Luigi Maltese oltre ad essere segretario personale del vescovo, ricoprirà la carica di vicerettore del Seminario della città del barocco.