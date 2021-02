Ornella Muti: «Mia figlia Carolina è positiva e sono terrorizzata, non si può vivere così».

Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, è positiva al Covid . Ad annunciarlo la stessa attrice, ospite a Domenica in, la trasmissione domenicale condotta da Mara Venier. Ornella Muti, al momento si trova in Puglia, impegnata nelle riprese di un nuovo film e in collegamento con lo studio di Domenica In, racconta i suoi sentimenti a un anno dalla scoperta del paziente 1 a Codogno.



Nello studio insieme a Mara Venier c'è il professor Francesco Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani; in collegamento ci sono invece Alessandro Sallusti, positivo e asintomatico e il professor Matteo Bassetti e, appunto, l’attrice Ornella Muti. Che rivela: «Mia figlia Carolina, la più piccola, è positiva.

Sono molto angosciata per questa situazione, rivela, è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere». Carolina stessa qualche giorno fa sul suo instagram aveva postato una foto che la ritraeva con una mascherina ed era stata lei stessa a d annunciare di essere risultata potiva al Covid 19.

Carolina è madre di due figli piccoli e nel 2020 ha perso il compagno Andrea Longhi, morto giovanissimo di cancro. Un dolore immenso per la figlia di Ornella Muti che ha affrontato la scomparsa del marito con forte dignità. A distanza di un anno da quel momento, continua a ricordarlo con grande amore sui social e in privato. Accanto a lei mamma Ornella e la sorella Naike Rivelli che non l’hanno mai abbandonata e che adesso, per cause di forza maggiore, saranno costrette a starle lontane per il tempo che le sarà necessario a guarire dal Covid.

Ornella Muti farà il vaccino

Ornella, come milioni di altri italiani, è in paziente attesa che le sia somministrato il vaccino così da poter tornare alla sua vita. “Mi vaccinerò e non vedo l’ora. Mi vorrei vaccinare altrimenti non si può lavorare, né vivere”, ha confidato all’amica Mara. I suoi pensieri sono adesso rivolti alla figlia Carolina, che vive insieme ai suoi due figli, Alessandro, nato nel 2014, e Giulia, nata nel 2016.