Ornella Vanoni, a 86 anni, presenta il cinquantesimo album

Si intitola "Unica" il nuovo album di inediti di Ornella Vanoni (Milano, 1934), esce il 29 gennaio 2021 e da oggi è disponibile in pre-order.

L'artista lo ha annunciato attraverso i suoi social network, svelando la copertina, che la ritrae luminosa e sorridente in uno scatto dinamico fra terra e cielo, e chiosando: "Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce".

Unica esce con BMG ed è prodotto da Mauro Pagani, che dopo 30 anni ritorna al fianco di Ornella in sala di registrazione. L'album, il cinquantesimo fra lavori in studio, live e raccolte ufficiali, arriva alla soglia dei sessant'anni di carriera dell'artista e a sette anni dal suo precedente disco di inediti.

Ornella Vanoni guarita dal Covid

La scorsa settimana la vanoni ha annunciato di essere guarita dal Covid. Ornalla ha condiviso la sua gioia sui social: "Sono rinata" ha scrito in un tweet, "Il covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia". La notizia è appunto il nuovo album.