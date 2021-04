Ornella Vanoni canta Quale Allegria di Lucio Dalla

Roma - "Quando sento Lucio Dalla, mediamente, mi metto a piangere". "Anche io", risponde Ornella Vanoni, ospite di Diego Bianchi Zoro, stasera a Propaganda Live, in onda su La 7.

Ornella Vanoni ha cantato Quale allegria, canzone di Lucio Dalla, omaggiando il cantautore bolognese, cui all'inizio della carriera raccomandò: "Lucio, devi fare sul serio per avere successo". Vanoni ha svelato l'episodio di una telefonata di Lucio in cui lo stesos le annunciava di avere scritto un brano per lei, "Cara". "Però lo canto io!", disse Dalla scherzando. Parlando del suo rapporto con Bologna, Ornella Vanoni ha confessato: "Senza lui Bologna mi sembra meno interessante". IL VIDEO.