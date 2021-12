Oroscopo 2022 di Ragusanews: cosa dicono le stelle, segno per segno

Ariete. Il 2022 comincia con un po’ di fatica, conflitti e magari anche imprevisti pratici. Alcune persone del segno si ritrovano a gestire questioni, magari non semplici, che altro non sono che la conseguenza delle loro azioni passate. Le persone dell’Ariete sono spesso impulsive, agiscono prima di pensare e pertanto a volte commettono errori fatali. I primi tre mesi dell’anno hanno un po’ a che vedere con la necessità di mettere una pezza: ci sono errori per i quali basta chiedere scusa, o pagare la relativa ammenda, ce ne sono altri che invece trascinano con sé maggiori complicazioni. Arieti come Alec Baldwin o Attilio Fontana cominciano l’anno con dei processi, mentre altri comuni mortali possono solo dover gestire dei conguagli di bollette o qualche discussione nelle partnership di lavoro o di sentimenti circa il proprio comportamento. La situazione migliora dal compleanno in poi e decolla verso luglio, e migliora ancora verso la fine dell’anno. Questi primi mesi servono a mettere a fuoco un cambiamento da fare e un qualcosa da lasciare indietro una volta per tutte. Potrebbe trattarsi di un atteggiamento, di un legame, di un modo di lavorare. Portate pazienza: le frustrazioni dei primi mesi lasceranno spazio a una notevole apertura dei vostri orizzonti.

Toro. Il 2021 non è stato un anno molto soddisfacente per le persone del segno, molte hanno cercato di cambiare lavoro senza mai riuscirci, molte hanno presentato il loro progetto senza però riscuotere un grande successo di pubblico (un saluto a Mark Zuckerberg e al suo metaverso), molte donne del segno hanno avuto drammi relazionali (Adele e Ambra hanno detto addio ai loro partner). Nel 2022 simili questioni troveranno una quadra e i risvolti saranno decisamente migliori. L’anno parte bene dall’inizio, ma i fatti veramente interessanti arriveranno a maggio e per molti saranno inaspettati. C’è una maggiore prosperità che vi attende, ma a quanto pare prima andavano eliminati degli elementi dalla vostra vita, oppure andavano fatti degli errori perché poteste aggiustare il tiro e fare le cose nel modo giusto al momento giusto. Non è soltanto un anno fortunato, è un intero biennio: prendete bene le misure.

Gemelli. L’anno comincia con un po’ di insoddisfazione. È un’emozione che vi trascinerete a più riprese e che troverà una sorta di culmine verso ottobre, quando comunque sarete portati a vedere la soluzione più giusta per voi e ad operare il cambiamento necessario. Non è niente di grave in verità, ma ci sono un po’ di aggiustamenti che dovete fare soprattutto su voi stessi e sul vostro atteggiamento. Nel 2020-2021 avete avuto buone occasioni con le eclissi a favore (anni di successo e visibilità per personaggi come Orietta Berti o Giovanna Botteri, ma anche Tom Holland) e ci sono altre occasioni anche nel 2022, perché la parola d’ordine è sempre una: consolidamento. Ma il consolidamento chiede evoluzione, in particolare da parte vostra. La psicoterapia può esservi di grande aiuto.

Cancro. Il 2022 promette bene ma allo stesso tempo non si tratta di un anno semplicissimo. C’è un qualche tipo di successo in ambito sia professionale, sia relazionale o familiare. Capirete di cosa si tratta a marzo, mese molto fecondo per la vostra creatività: per alcuni un progetto da portare alla luce, per altri un concepimento vero e proprio. Il discorso era già in ballo l’estate scorsa, ma poi per qualche ragione era rientrato o semplicemente posticipato. Vedremo cosa succederà alle carriere di Angela Merkel o a quella del Principe William, perché sentiremo parlare di loro. Allo stesso tempo il 2022 ha i suoi motivi di stanchezza e fatica: cambiamenti di professione significano maggiori responsabilità e i Cancro spesso sono dei soggetti gracili, che vanno facilmente in sovraccarico (un saluto a quelli con la gastrite). L’anno comincia con questa sensazione di fatica, o di non essere all’altezza, o di ansia da prestazione. È qualcosa su cui dovete lavorare perché la crescita richiede una vostra maggiore prestanza, fisica e psicologica. Anche le relazioni a inizio anno possono mostrarsi frustranti: non prendete iniziative e osservate la loro naturale evoluzione.

Leone. È un oroscopo 2022 non semplice da scrivere quello per i nati Leone, ma più che altro perché l’anno potrebbe risultare vario da persona a persona. È un anno di sfide, ma per alcuni queste saranno una sorta di trampolino di lancio verso il successo, per altri saranno motivo di fallimento. Quello che tutti hanno in comune sono le famose “conseguenze delle proprie azioni”, che variano molto da persona a persona, ma che comunque rivestiranno un’importanza particolare. I nati della seconda decade hanno Saturno in opposizione e Urano in quadratura (per intenderci, sono i nati i primi dieci giorni di agosto) e per costoro la sfida si fa in qualche modo più difficile (Meghan Markle, ma anche Giuseppe Conte). L’anno ha più momenti di difficoltà, a partire dall’anti-compleanno (sei mesi esatti di distanza dal compleanno), maggio (fate molta attenzione alle eclissi) e agosto. Nell’autunno arrivano i rinforzi e chi avrà gestito bene ostacoli ed imprevisti potrà stupire tutti e mostrare i risultati del proprio lavoro. Più sereni quelli della prima decade (per loro è passata la criticità) e quelli della terza (deve ancora arrivare). Il segreto in generale per il 2022 è quello di ponderare, di non fare mai il passo più lungo della gamba e di non fidarvi delle persone sbagliate.

Vergine. Il 2022 comincia con Giove in opposizione per i nati sotto il segno della Vergine. Era già stato brevemente lì a giugno e luglio 2021, quindi se allora avevate sentito un qualche tipo di malcontento, ecco che nei primi mesi del 2022 si rifarà sentire, con un culmine verso marzo. È un transito che non ha mai fatto del male a nessuno, ma non è amato da chi lo vive: fa sentire facilmente sopraffatti dagli impegni o fa avere l’impressione di non essere mai del tutto soddisfatti del proprio operato. Spesso però accompagna periodi di crescita in ambito professionale, ma vedremo cosa succederà alla carriera di Mario Draghi per farcene un’idea (possiamo concentrarci anche su Beyonce). È presente il supporto di molti altri pianeti, quindi è facile scommettere sulla Vergine nel 2022. I nati del segno spesso sono molto restii ai cambiamenti e il nuovo procura loro una certa ansia: sono emozioni che dovrete affrontare più che mai a settembre, ottobre e novembre, perché lì di cambiamenti ce ne saranno parecchi e veloci.

Bilancia. Il 2020 e il 2021 sono stati un bel macello per molti della Bilancia che hanno avuto crisi di lavoro o relazioni senza sosta. Pensiamo a Fedez con le sue querele, o a Nicola Zingaretti e la sua carriera, Kim Kardashian e il suo divorzio. Il 2022 è decisamente meglio, ma quelli del segno se ne sono accorti perché già nell’ultimo mese del 2021 hanno fatto degli interessanti passi avanti nella carriera. La Bilancia è un segno che ha bisogno di recidere dei legami per poi costruirne di migliori, che si tratti di relazioni sentimentali o professionali, e che ha bisogno di una crisi per poi celebrare un successo. Quindi il peggio è passato e ora può arrivare il meglio. La parte iniziale del 2022 ha qualche cancellazione o ritardo, ma poi l’anno decolla. Nella stagione giugno e luglio potrebbero farsi sentire dei malcontenti, che poi rientreranno e si rifaranno sentire nella parte finale dell’anno. Sono crisi strutturali legate alla crescita, niente per cui dannarsi -qualcosa di simile era successo nel 2011/12, se riuscite a tornare ad allora con la memoria - ma sarebbe meglio non prenderli sottogamba e comprendere subito le modifiche da fare.

Scorpione. Le persone dello Scorpione sono quelle che potrebbero avere l’anno più imprevisto. C’entrano le eclissi e quindi gli eventi potenzialmente critici potrebbero verificarsi a maggio o a novembre (o sia a maggio sia a novembre). Si tratterà essenzialmente di piani che non andranno nella direzione prevista e che richiederanno di essere ricalcolati. È un anno che ha anche degli ottimi sostegni dati dal mitico Giove in Pesci, il che fa pensare che la crisi non dovrebbe essere di natura economica, ma legata probabilmente ad altri fattori, tipo le relazioni (sentimentali o lavorative, ma forse andranno riviste) o le questioni di natura legale. Sicuramente si tratta di un anno difficile per Joe Biden, che troverà più ostacoli di quelli che aveva previsto, ma se devo trovare una data di nascita veramente critica per l’osservazione non riesco a trovare di meglio di quella di Kris Jenner (5 novembre) e attendere di osservare cosa le accadrà a maggio. In generale consiglio di fare attenzione alle relazioni di coppia, di non dare nulla troppo per scontato. Le eclissi tirano in ballo le conseguenze delle azioni passate, quindi se la vostra coscienza vi suggerisce qualcosa nello specifico, il consiglio è scusarsi o mettere una pezza prima di maggio.

Sagittario. I Sagittario sono usciti dal biennio di eclissi a loro sfavore, ma negli ultimi mesi del 2021 li abbiamo visti bene. Britney è libera e direi anche di ottimo umore, Zerocalcare ha svoltato, quindi possiamo affermare che le eclissi non fanno altro che chiudere un capitolo della propria vita e aprirne un altro, e che la cosa avviene per il meglio. È un anno di crescita, il 2022, ma avrà i suoi momenti e le sue frustrazioni. Giove si trova in quadratura, quindi la crescita sarà motivata essenzialmente da uno stato di insoddisfazione, dal desiderio di avere di più. Molti del segno hanno azzeccato qualcosa di buono in termini di partnership verso la fine del 2021; nel 2022 questi nuovi amori potrebbero incontrare il primo ostacolo che li mette alla prova e, come spesso avviene quando si tratta del Sagittario, il problema potrebbe essere una distanza geografica. Occhio anche ai soldi e a come li spendete, non fate i gradassi (spesso altra abitudine dei Sagittario: spendere più di quanto si ha). L’ultima parte dell’anno avrà Marte retrogrado in opposizione, altro aspetto non semplice che spesso evidenzia rapporti da chiudere, in ambito professionale o sentimentale (oppure problemi con le finanze).

Capricorno. Anno molto positivo e per molte questioni di famiglia, coppia, nascite già nell’ultimo periodo del 2021. Gue Pequeno è papà, quindi c’è speranza direi per tutti; anche Morgan sembra passare un momento migliore. L’anno comincia con una grande energia di ripartenza e ci sono forse cambiamenti di casa, di abitudini, di lavoro in generale. L’atmosfera è di crescita anche se occorre farsi un po’ il "mazzo", ma quelli del segno sono tra i più capaci ad assumersi le responsabilità, quindi direi che non avranno problemi. La crescita arriva in particolare nei primi mesi dell’anno, e poi presenterà una crisi fisiologica ad inizio estate, che rientrerà e si rifarà viva verso fine anno. Sarà importante non sottovalutarla. Ci possono essere viaggi, spostamenti o questioni di estero importanti. Chi avesse avuto problemi di natura professionale o economica può rifarsi già dai primi giorni dell’anno. Occorre sfruttare questi mesi per aumentare il proprio reddito: ci saranno plurime opportunità.

Acquario. Gabriel Boric è il più giovane presidente del Cile ed è Acquario. C’è una grande evoluzione per quelli del segno, ma la regola è che va presa un’iniziativa personale nei confronti della carriera. Per molti la scelta da fare è legata anzitutto all’atto di licenziarsi da un lavoro che ha finito il suo tempo (anche Valentino Rossi e Ronaldo sono Acquario) e da lì di solito le proposte migliori arrivano. Anche Paris Hilton, se ci pensiamo, nel 2021 ha fatto un suo show di cucina, ironizzando sulla sua incapacità di cucinare (un po’ come era successo per la carriera da deejay). L’Acquario è un segno che non ama il confronto diretto o la classica scalata al successo, spesso le persone tendono a proteggere il loro talento confinandolo alla sfera dell'hobbistica, ma adesso sarebbe meglio che si sforzassero ed entrassero a gamba tesa nel discorso collettivo: la società ha bisogno di sentire la loro voce. Il 2022 può rivelarsi per loro un anno molto interessante e di crescita, ma la fortuna dipende essenzialmente da un cambio di atteggiamento, che per alcuni sarà più facile che per altri. Le relazioni di coppia hanno l’opportunità di essere felici, in particolare nell’ultima parte dell’anno. Occhio al mese di agosto, però, che potrebbe avere qualche evento imprevisto da gestire.

Pesci. Sono il segno che nel 2022 avrà Giove a favore congiunto al loro Sole. È un aspetto che fa dire a tutti gli astrologi che i Pesci saranno il segno più fortunato. Da un certo punto di vista è vero e mi aspetto che il grosso di questa fortuna vada a Valerio Lundini, Simone Biles e Rihanna. Potrebbe però anche cadere su Matteo Salvini o Erdogan, quindi andiamoci piano col tifo. La presenza di Giove congiunto al Sole è di sicuro aiuto per la carriera e il successo personale, ma spesso prevede anche la fuoriuscita da legami (sentimentali o professionali) che limitano le possibilità. I Pesci sono un segno un po’ lento a prendere decisioni che richiederebbero velocità come licenziarsi o lasciare partner, quindi questo transito potrebbe anzitutto dare loro l’energia necessaria all’azione. È un anno importante per coloro che hanno un progetto creativo in cantiere, che si tratti di musica, moda, film, fotografia o altro. Il grosso della potenza energetica arriverà negli ultimi tre mesi dell’anno, quando Giove non sarà più a favore, quindi il consiglio è di prendere le decisioni prima e non correre il rischio che le prendano gli altri alle vostre spalle, facendovele subire. Cambiamenti di casa o luogo di residenza per alcuni.