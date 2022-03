Oroscopo primavera 2022: la classifica dei segni zodiacali

Ragusa – Da ieri, 20 marzo, è entrata la primavera e allora ecco, nell’ordine, la classifica dei segni zodiacali più fortunati da qui all’inizio dell’estate, secondo l’astrologia.

1° Sagittario: il periodo eccellente che si prospetta per voi sarà costellato di successo grazie a questo Giove che non solo vi porterà fortuna, ma vi darà tantissime occasioni per fruttare i vostri guadagni. Anche in ambito burocratico le soluzioni ad eventuali problematiche potrebbero scendere a pioggia, secondo l’oroscopo.

2° Cancro: la presenza di Giove nella costellazione dei Pesci sarà favorevole anche per il vostro segno, in quanto facente parte dello stesso elemento. Quindi riuscirete a preparare il terreno nella prima parte della primavera e a raccogliere i risultati nel corso delle ultime settimane della stagione, secondo l’oroscopo. Continuate così.

3° Pesci: il periodo primaverile per voi risulterà positivo e fortunato prevalentemente sul fronte dei guadagni e della possibilità di progredire nella vostra carriera. Ci sarà un incremento della concentrazione grazie a Giove nella costellazione dell’Ariete e della voglia di mettervi in gioco, anche se a prima vista ci saranno alcuni piccoli ostacoli.

4° Toro: la fortuna di Giove si concentrerà essenzialmente nel mese di maggio, dunque sfruttare questo periodo in particolare potrebbe portarvi tante novità sia sul piano burocratico che su quello professionale. Giove vi porterà una buona sorte che potrebbe anche essere determinante per stipulare una amicizia sincera.

5° Acquario: Giove nella costellazione dell’Ariete vi darà fortuna negli affari e sul lavoro, soprattutto se agirete nell’immediato. Gli effetti che riscontrerete riguarderanno principalmente un incremento della voglia di collaborare con una squadra professionale che non farà altro che regalarvi tantissime soddisfazioni.

6° Gemelli: ci sarà una bella primavera ad attendervi, perché le energie che avrete dal pianeta Marte vi daranno la carica necessaria per poter essere sempre sulla cresta dell’onda, ma se ci si deve focalizzare sulla fortuna, sarà necessario dire che non sarà esattamente dalla vostra parte. Costruirvela da soli sarà un ottimo trampolino di lancio verso il futuro.

7° Capricorno: non avrete il pianeta della grande fortuna Giove esattamente dalla vostra parte, quindi vi potreste trovare in una situazione molto scomoda nel corso della prima parte della stagione primaverile che riuscirete a risolvere solamente man mano che procederanno le settimane, secondo l’oroscopo.

8° Scorpione: questa primavera per il vostro segno potrebbe essere ferma e priva di novità rilevanti o che potrebbero essere favorevoli per gli affari. La questione della fortuna in questo momento potrebbe darvi dei risultati vuoti, eccetto che per quei progetti che stanno giungendo a conclusione e che vi faranno guadagnare molto, più di quanto potevate aspettarvi.

9° Ariete: la vostra problematica principale nella stagione primaverile consisterà essenzialmente nel fatto di non avere molte energie per realizzare i vostri progetti, nonostante siano supportate da una fortuna che, se non alle stelle, sarà abbastanza per concretizzare qualche spunto sul lavoro. Gli aspetti burocratici probabilmente andranno a rilento.

10° Leone: non ci saranno prospettive fortunate di alto livello, ma avrete comunque le carte in regola per poter considerarvi fortunati. Avrete molta più dinamicità nel fare i vostri progetti e potreste avvalervi una capacità che probabilmente molti invidiano, ma per il momento i guadagni non esattamente ottimali potrebbero essere indice di una carriera che rimarrà in stallo per un po’ di tempo.

11° Bilancia: la primavera per il vostro segno purtroppo sarà portatrice di un Giove in opposizione che potrebbe solamente essere di intralcio ai vostri progetti e alla risoluzione di alcune problematiche legate all’ambito burocratico. Il consiglio sarà quello di preparare il terreno nelle prime settimane della primavera per non avere una situazione che possa risultare insostenibile.

12° Vergine: dovrete prestare cautela sul lavoro, non eccedere con le idee e andare sempre con i piedi di piombo. Marte in opposizione per gran parte dell’arco temporale primaverile. Perciò evitare di affaticarvi e di agire in modo troppo impulsivo, perché la fortuna potrebbe non aiutarvi in un momento in cui le posizioni planetarie non sono ottimali, nel loro complesso di stampo astrologico.