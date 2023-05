Oroverde, il cannolo al pistacchio che fa croccare le papille gustative

Scicli - Nel goloso mondo di Cannolia, i pasticceri non si fermano mai nella loro ricerca della perfezione. Continuano a sperimentare nuovi abbinamenti con l'utilizzo di materie prime uniche e rare per creare Cannoli straordinari.

È nata una nuova edizione limitata del cannolo caldo n.1 in Sicilia dedicata al pistacchio, disponibile solo per una settimana dal 4 maggio nelle botteghe di Scicli e Marina di Ragusa.

La cialda 100% artigianale viene cucinata al momento e farcita con un rocher di pistacchi, una soffice crema al pistacchio e una guarnizione di chicchi integri di pistacchi tostati, che insieme creano un'esplosione di gusto e goduria per gli amanti dell'oro verde.

La particolarità di questo nuovo cannolo è il contrasto tra la cialda croccantissima fritta al momento e la soffice crema Cannolia con cuore di rocher. Un alleato d'eccezione è il pistacchio tostato che guarnisce le estremità, creando un mix di consistenze e sapori che stimoleranno le papille gustative ad ogni morso.

Oroverde è un'edizione limitata pregiata disponibile solo per una settimana e in quantità limitata, quindi se sei un amante del genere non perdere l’occasione di provarlo in una delle botteghe Cannolia di Scicli e Marina di Ragusa.