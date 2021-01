All'ospedale Garibaldi Nesima di Catania il primo nato del 2021

Catania - Piccolo primato per la città di Catania che ambisce al primo nato del 2021 in Italia. Si chiama Antonio, ed è venuto alla luce alle 00.01 nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima di Catania, diretto dal Prof. Giuseppe Ettore, proprio mentre gli italiani si accingevano a brindare all’arrivo del nuovo anno.

Antonio rappresenta oggi più che mai una luce di speranza in un periodo di grande dolore per l'intera umanità e in un città che ha pagato un alto tributo alla pandemia.