Ospitalità Diffusa, tutto l'anno a Scicli, Donnalucata e Modica

Scicli - Esiste in Italia un luogo dove star bene tutto l'anno? La risposta è sì e si chiama provincia di Ragusa.

Situato nell'estremo lembo a Sud della Sicilia Orientale, nel Val di Noto, a una latitudine più a sud di Tunisi, il territorio ragusano è un luogo ideale dove soggiornare e vivere tutto l'anno, nel quale quasi non esiste l'inverno. E' questo un luogo culturalmente vivo in cui è raro annoiarsi ma lo è altrettanto stressarsi perché il tempo scorre lento ma coinvolgente, abbracciando sensazioni ed emozioni mai banali.

Tra i paesi iblei più belli, Scicli è un luogo baciato dal sole tutto l'anno, pieno d'arte e cultura: Patrimonio dell'Umanità UNESCO, dove i mesi corrono scanditi da tradizioni secolari che sono ricchezza di tutti e fascino per molti. A far da cornice alla città una splendida campagna di carrubeti, oliveti e mandorleti delimitati dai muretti di pietra a secco, posti a disegnare i confini di un verde che infine si tuffa nel mare cristallino a contatto con grandi spiagge di sabbia fine e dorata e villaggi di pescatori, come Sampieri e Donnalucata rimasti intatti nel tempo.

A Scicli, l'Albergo Diffuso, aperto tutto l'anno, è la soluzione ideale per vivere la Sicilia barocca con la sua formula di camere e case intrise nel tessuto cittadino, nei quartieri più belli della città, con soluzioni che spaziano dal tipico dammuso ibleo con le pareti in pietra ai palazzi nobiliari ottocenteschi con volte affrescate, fino ad arrivare alle tipiche casette nei quartieri più panoramici dove poter trascorrere in città anche periodi più lunghi.

Chi preferisce il mare, può però anche scegliere gli appartamenti di Donnalucata Ospitalità Diffusa, con terrazze vista blu, a pochi metri da grandi spiagge dove rilassarsi e poter lavorare a distanza, prendendo il sole.

A pochi chilometri da Scicli e Ragusa, in una dolce valle intrisa dell'odore di cioccolato, sorge Modica; qui la scoperta del barocco o della casa natale del Premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo, gli affreschi bizantini della chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore sono solamente alcune delle esperienze da provare.

Per vivere le bellezze della Città della Contea, è possibile soggiornare in Modica for Family: appartamenti moderni e funzionali in pieno centro storico, a pochi passi dall'ex convento del Carmine, teatro di bellissime esposizioni d'arte contemporanea.

Se vuoi trascorrere un inverno unico in Val di Noto, cerca il tuo punto di riferimento ideale in Scicli Albergo Diffuso, Donnalucata Ospitalità Diffusa e Modica for Family: aperti tutto l'anno ti aspettano per condividere la loro essenza e l'innato senso di ospitalità, fino a farti sentire un residente per sempre.