Ospiti in arrivo? Come preparare una stanza da letto comoda ed elegante

Se sono in arrivo ospiti che soggiorneranno a casa nostra qualche giorno è ovviamente necessario preparare una camera da letto a loro riservata; se siamo fra quei fortunati che hanno un’abitazione molto grande con un’apposita stanza per gli ospiti allora c’è solo bisogno di dare una rinfrescata alla stanza e verificare che tutto sia in ordine. Se invece non abbiamo questa fortuna è necessario fare buon viso a cattivo gioco e adattare una stanza della casa a provvisoria camera.

6 passi indispensabili per l’allestimento di una camera degli ospiti provvisoria

Ecco i passi indispensabili da seguire per preparare al meglio una camera degli ospiti provvisoria.

Passo nr. 1 – Togliere il superfluo

Prima di iniziare a inserire i vari elementi necessari, dovremo togliere il più possibile gli oggetti inutili in modo che lo spazio per i nostri ospiti sia il più confortevole e agevole.

Passo nr. 2 – Letto e materasso

Ovviamente materasso e letto non possono mancare. Se l’ospite è uno solo il nostro compito sarà più facile perché un letto pieghevole singolo e il materasso abbinato occuperanno meno posto; se ospitiamo una coppia dovremo procurarci una soluzione “matrimoniale”; l’alternativa è attaccare due reti singole, ma non è proprio massimo. Se non abbiamo particolari problemi di spazio è opportuno che il materasso sia più alto e comodo; se, al contrario, abbiamo poco posto in casa per riporre il materasso dopo l’uso, dovremo optare per una soluzione più sottile.

Passo nr. 3 – La biancheria da letto

È vero che stiamo allestendo una camera provvisoria, ma ciò non toglie che si debba curarla il più possibile; sarà un’accortezza che sicuramente i nostri ospiti apprezzeranno. Se siamo a primavera inoltrata o nei mesi estivi possiamo “vestire” il letto con un copriletto matrimoniale estivo elegante abbinato a un completo letto (lenzuolo sotto, lenzuolo sopra e federe) all’altezza.

Se invece ci troviamo in autunno o inverno dobbiamo optare per altre soluzioni; a inizio autunno un’ottima soluzione è un elegante trapuntino matrimoniale, un capo di biancheria con una leggera imbottitura. Se le temperature sono più fredde è meglio optare per una trapunta matrimoniale oppure per un piumino con annesso copripiumino.

Passo nr. 4 – I mobili

Questo passo può essere un po’ più complesso; come mobili di appoggio potremmo usare delle sedie, ma francamente non si tratta di una soluzione particolarmente raffinata; la miglior cosa da fare è procurarsi due comodini; in commercio si trovano soluzioni che non costano una fortuna e che comunque sono piacevoli dal punto di vista estetico. Per riporre i vestiti ci vorrebbe un piccolo armadio; se lo si ha a disposizione in casa tanto meglio, altrimenti il consiglio è quello di optare per uno stand appendiabiti; è vero che non si tratta di una soluzione che brilla per eleganza, ma è sicuramente pratica. I nostri ospiti sicuramente capiranno.

Passo nr. 5 – L’illuminazione

Dal momento che si tratta di una stanza della casa che viene utilizzata per altri fini, l’illuminazione generale sarà già presente; si devono però aggiungere delle piccole lampade da sistemare sui comodini che serviranno per la lettura o qualsiasi altra esigenza notturna.

Passo 6 – Il tocco finale

L’indispensabile è stato inserito; adesso si possono aggiungere cose magari non indispensabili, ma che comunque possano rendere più confortevole il soggiorno, come gli scendiletto, un piccolo tavolo, qualche sedia o una poltrona, la biancheria da bagno ecc.