Osvaldo Azzaro nuovo Direttore di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Modica

Modica - Il dottor Osvaldo Azzaro, 49 anni, è il nuovo Direttore della Struttura Semplice di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore di Modica.

La nomina è avvenuta a seguito di una selezione pubblica, con la comparazione dei curricula dei candidati partecipanti al bando indetto dall’ASP di Ragusa.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina nel 2001, Azzaro ha conseguito nel 2007 la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso lo stesso ateneo.

Dal 2008 ha ricoperto un incarico dirigenziale presso la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria, maturando un’importante esperienza nella specialistica.

Secondo quanto riportato nella delibera aziendale, il dottor Azzaro vanta una casistica operatoria di rilievo, con competenze specifiche in diversi ambiti della chirurgia ortopedica e traumatologica. In particolare, si occupa di: Chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio; Traumatologia degli arti, chirurgia vertebrale oncologica traumatologica, chirurgia della mano e del piede.

Il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa, Pino Drago: “Sono lieto che il dottor Azzaro sia alla guida di un reparto che si è sempre caratterizzato per l’innovazione, sia clinica che tecnologica. Credo che il suo profilo professionale ed umano, le sue competenze e la sua visione saranno un ulteriore valore aggiunto per la nostra Azienda. La nostra progettualità è incentrata sulla riduzione delle liste d’attesa e sull’innovazione tecnologica, anche in sinergia con le altre strutture complesse dell’azienda. Nell’ambito dell’ortopedia, questo potrà elevare il livello qualitativo delle prestazioni e riposizionare l’ospedale come polo di attrazione”.

Con questa nomina, l’Ospedale Maggiore di Modica punta a rafforzare la qualità dei servizi ortopedici, investendo su competenze altamente specializzate e sulle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e l’attrattività del reparto.