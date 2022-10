Ottobrata siciliana con caldo e sole, a Sampieri è estate

Scicli - Dopo il maltempo dei giorni scorsi, con bombe d’acqua e bufere di vento che hanno provocato danni e allagamenti, stamane è tornato a risplendere il sole sulla Sicilia e continuerà a farlo per molti giorni. La spiaggia di Sampieri, grazie anche alla bella giornata e alle temperature estive, è stata affollata da turisti e bagnanti che non hanno rinunciato a un tuffo fuori stagione.

Le previsioni

LUNEDI 3 OTTOBRE.

Nord: Ottobrata sulle regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di cielo sereno o con più nubi solo sui confini.Centro: La giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento salvo più nubi in Sardegna e sulle coste tirreniche. Clima quasi estivo.Sud: Il sole sarà prevalente ma il cielo sarà più nuvoloso su Campania, Basilicata e Calabria. Clima molto mite di giorno. Venti variabili.



MARTEDI 4 OTTOBRE.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo praticamente sereno o poco nuvoloso. Clima molto mite.Centro: Anche per questa giornata il sole sarà prevalente e il clima molto mite con temperature massime fino a 26°C su Sardegna, Toscana e Lazio.Sud: Dominio dell’anticiclone per cui la giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento con cielo sereno salvo più nubi in Sicilia.

MERCOLEDI 5 OTTOBRE.

Nord: Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su Piemonte, rilievi lombardi e sul Triveneto, altrove le nubi saranno meno presenti.Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno dappertutto. Fino a 26°C di giorno.Sud: Prosegue la fase di bel tempo sulle nostre regioni e quindi a parte un pò di più nubi in Sicilia, per il resto il cielo sarà sereno