Oxana Likpa, la modella siculo-albina «discriminata da bianchi e neri» FOTO

Palermo - «Vorrei entrare nelle classi, spiegare ai ragazzi cosa significa sentirsi discriminati solo perché si è diversi. Si ha paura di quello che non si conosce e poco o nulla si sa dell’albinismo: l’unica volta in cui mi è capitato di imbattermi in un libro di scuola nel quale se ne parlava il testo era corredato dalla foto di un animale. Credo che l’accettazione possa arrivare solo dalla conoscenza». Oxana Likpa è una modella italiana di 21 anni nata sull’Isola, a Palermo, anche se i suoi tratti somatici tradiscono l’origine ivoriana e oggi risiede a Lecco, in Lombardia.

Capelli biondi, occhi verdi, carnagione chiara: africana sì, ma certo non si può dire “di (un solo) colore”. Al Corriere della sera ha racconta gli episodi di bullismo, di cui è stata vittima da bambina. Il successo avuto nel mondo della moda le ha dato una bella rivincita sulla discriminazione sia dai “neri” «perché non sono come loro - spiega - e da quelli con la pelle bianca, sempre perché non sono come loro». E’ unica Oxana, ed è questa la sua grande bellezza.

A volte è successo che «vedendomi accanto a una donna africana non riuscivano a credere potesse essere mia madre: per tanti anni mi sono chiusa in me stessa, senza confidarmi nemmeno con i miei genitori. Poi però non ce l’ho fatta più, è ho trasformato il silenzio in parole, iniziando a comprendere che non ero brutta come spesso mi dicevano gli altri. E nemmeno stupida».

Anzi. Dopo il diploma, la ragazza tra una sfilata e uno spot tv frequenta un corso serale come operatrice sociosanitaria: «Perché bisogna sempre avere un piano di riserva nella vita, non credo che potrò fare la modella per sempre però mi piacerebbe continuare a combattere contro le discriminazioni e far capire che l’albinismo è solo un problema genetico. I miei zii erano albini, ma in fondo essere diversa non è poi così male». Bella, diversa e saggia.