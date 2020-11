Oxford rilancia: vaccino efficace al 70% ma più economico, 2.80 euro a dose

«Il nostro è efficace al 70% ma è più economico e facile da conservare». Solo 2,80 euro a dose. Ormai siamo al suk del vaccino, promosso come fosse una lavatrice. Scavalcata dal 95% di efficacia promesso dalla Pfizer (per scavalcare sua volta il 90% Moderna e il 93% dello Sputnik russo) la Oxford-AstraZeneca, in partnership con l'italiana Advent-Irbm di Pomezia, rilancia oggi il suo prodotto per vedere se fa ancora in tempo a strappare un contratto a qualche amministrazione. In due differenti test clinici eseguiti in Regno Unito e Brasile, un dosaggio del siero è risultato efficace al 90% e un altro al 62%, ma non è chiaro perchè la società farmaceutica l’ha comunque veduto ai media con una percentuale al rialzo, fino al 70%. "Non si sono segnalate ospedalizzazioni o casi gravi della malattia" fra i volontari che hanno ricevuto il vaccino, si legge nella nota. Speriamo anche che abbiano sviluppato gli anticorpi giusti, visto che è che per quello che è stato studiato.

"È tollerato meglio negli anziani che nei giovani" premettono, ma il tempo stringe, la concorrenza pressa e AstraZeneca inizierà a chiederà già da oggi le autorizzazioni "in tutto il mondo alle autorità che hanno un quadro di riferimento per l'approvazione condizionale o anticipata". Provando a convincere l’Oms ad approvarlo per "usi di emergenza", così da ottenere una corsia preferenziale verso la commercializzazione. Oltre al basso costo - come se l’efficacia di un farmaco fosse barattabile con uno sconto alla cassa, alla stregua di un capo d’abbigliamento con un piccolo difetto di fabbrica – il vaccino griffato Oxford potrà inoltre essere trasportato e conservato a temperature da frigorifero domestico (2-8 gradi). Non serve nemmeno il freezer, il che si traduce in grande facilità di uso. Il governo britannico ne ha già ordinate 100 milioni di dosi ma, per precauzione, ha staccato un assegno per altre 40 milioni di dosi anche per Pfizer e BioNTech. Non si sa mai.