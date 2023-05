Pachino, al via la 17^ edizione dell’Inverdurata

Pachino- Tutto pronto per la 17^ edizione dell’Inverdurata. Si sta per compiere la magia della realizzazione dei bozzetti con i vegetali su via Cavour. Questo evento unico nel suo genere vede le strade di Pachino trasformarsi in una grande esposizione di opere d’arte realizzate con frutta e verdura, in particolare con il famoso pomodoro di Pachino IGP e il ciliegino, che sono diventati il simbolo dell’agricoltura della zona. I bozzetti vengono realizzati con i prodotti non destinati alla vendita.

Tanta l’attesa per questa diciassettesima edizione dell’Inverdurata di Pachino che ha come tema “Sicilia bedda tra storia, arte, miti e colori”. “L’edizione della ripartenza” come ci ha tenuto a specificare Michele Di Natale,"inverduratore" è stata ospite oggi, della trasmissione di Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno.

Giovanna Civitillo come ogni venerdì, all’interno del programma si occupa di far conoscere agli spettatori le sagre più famose che ci sono sul territorio italiano e tra quelle di oggi ha parlato anche dell’Inverdurata di Pachino e delle novità che caratterizzano questo evento.

Una su tutte, la torta di 12 metri che i pasticceri realizzeranno domenica 14 Maggio decorata con ananas e fragole che "addolcirà" i presenti.



L’Inverdurata di Pachino è un evento artistico che si tiene ogni anno nel mese di maggio a Pachino, una piccola città nella provincia di Siracusa, nella Sicilia sud-orientale. Durante l’evento, le vie del centro storico della città si trasformano in una grande esposizione di opere d’arte fatte di verdure e frutta, in particolare di pomodori di Pachino IGP, zucchine e agrumi.

L’evento è molto simile all’infiorata che si tiene a Noto, e in molte Parti d’Italia ma invece di fiori, le opere d’arte sono composte da frutta e verdura. Ogni anno viene scelto un tema diverso a cui artisti locali, gli istituti scolastici e le associazioni lavorano intensamente per creare opere d’arte che si ispirano a questo tema. Gli artisti creano dei veri e propri mosaici di verdure, sculture e altre opere d’arte utilizzando solo i prodotti locali, seguendo tecniche tradizionali.

Si parte oggi venerdì 12 maggio con la realizzazione dei bozzetti della mostra dei mosaici vegetali che durerà fino alla mattina di lunedì 15 maggio, giornata dedicata alla visita delle scolaresche

L’Inverdurata di Pachino nasce nel 2004, promossa dall’Associazione Pachinese Anticrimine, APAC, che aderisce alla Federazione Nazionale Antiracket Italiana FAI, il cui obiettivo primario è di diffondere il messaggio di legalità.

A partire dalle ore 16, di questo pomeriggio, artisti e scuole realizzeranno su via Cavour i sedici bozzetti selezionati dalla giuria del concorso, con l’agricoltura del territorio a tradursi in arte effimera. Inizieranno quindi i lavori cheprocedono fino all’alba del sabato