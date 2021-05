Padel mania in Sicilia, solo il Lazio ha più campi: ecco dove giocare

Ragusa - Il padel cresce in Italia oltre ogni aspettativa, specie in alcune regioni: in Sicilia questo sport sta registrando un boom di appassionati, a ritmi vertiginosi. Dei i 2.600 campi e 1.100 strutture attualmente attive nel Paese, l’Isola ne conta rispettivamente 120 e 280 (di cui 15 indoor): una cifra triplicata nel giro di un anno. Solo il Lazio, con quasi 300 strutture e oltre 820 campi, ne ha di più.

La provincia siciliana con più club di padel è Palermo (36 strutture e 93 campi) ma anche quella di Ragusa non sfigura, con 8 circoli per un totale di 17 campi. Palermo e Catania, in particolare, sono al 5° e al 7° posto in Italia come numero di campi per provincia. E non è finita: il numero di centri sportivi dedicati a questa disciplina aumenta giorno dopo giorno, e nei prossimi mesi sono in programma altre inaugurazioni.