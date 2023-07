Ragusa - Padre Nello Dell'Agli è stato dimesso dallo stato clericale per decisione della Santa Sede. Nell'agosto del 2021 il Vescovo di Ragusa, monsignor Pino La Placa aveva sciolto la presunta setta "Fraternità di Nazareth" di cui era a capo padre Nello.

Questa la lettera dell'ormai ex sacerdote:

"Ai cari presbiteri e diaconi, alle sorelle e ai fratelli della Chiesa che è in Ragusa, a tutte quelle persone, credenti e non credenti, che hanno guardato a me con fiducia.

Dopo un lungo periodo (quasi tre anni), vissuto nel silenzio su suggerimento del Vescovo Giuseppe, finalmente posso condividere la mia sofferenza.

Nel 2017 e poi nel 2018 ho ricevuto due precise richieste di testimonianza: una dall’autorità vaticana riguardo a una nomina episcopale, l’altra dalla procura di Roma in un processo intentato da una suora, contro lo stesso ex candidato all’episcopato. Dopo tali mie testimonianze, la fraternità di Nazareth è stata prima commissariata e poi sciolta e io sono stato sottoposto a un processo ecclesiastico, condotto non da un giudice naturale, ma da un tribunale ecclesiastico di primo livello, predisposto ad hoc.

La sentenza, oltre ad essere contraddittoria con le sue stesse premesse, assurda ed iniqua, è immotivata: i giudici non dànno alcuna spiegazione della condanna, fatto giuridicamente gravissimo. Si tratta di una sentenza che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

1) Sono stato accusato di disobbedienza all’ordinario (al Vescovo).Mons. Urso ha testimoniato che ho sempre obbedito: «Posso dire che Sebastiano, finchè sono stato Vescovo a Ragusa, ha seguito le indicazioni che io gli avevo dato». Eppure sono stato condannato.

2) Sono stato accusato di violazione degli obblighi di una pena (in verità un provvedimento preso dal Vescovo Urso): dal 2015 farmi seguire, insieme a tutta la fraternità di Nazaret, dal Vescovo Calogero Peri come supervisore e accompagnatore. Il Vescovo Peri ha testimoniato che io e tutta la fraternità ci siamo fatti seguire da lui: «posso dire che all’indicazione che avevano ricevuto di farsi guidare da me tutti i membri della comunità sono rimasti sempre fedeli. Infatti, sempre con cadenza regolare sono venuti da me per confrontarsi con me». Eppure sono stato condannato.

3) Sono stato accusato di abuso della potestà ecclesiastica per avere avviato la fraternità di Nazareth. Mi sarei spacciato per un religioso. In verità, in tutto ho seguito le indicazioni datemi dal Vescovo mons. Urso, che ha eretto la fraternità di Nazaret come associazione privata di fedeli e che ne ha approvato la regola (compresa la possibilità di portare un abito monastico). Eppure sono stato condannato.

4) Sono stato accusato di attività affaristica e commerciale. Il capo di accusa prevede esercizi commerciali quali l’ufficio di export-import, la costituzione di società immobiliari, di società finanziarie o assicurative ... Anche questo capo di accusa è stato costruito sul nulla: non ho mai fatto nulla di tutto questo. Eppure sono stato condannato. Nella sentenza arriviamo a leggere questo incredibile assurdo del promotore di giustizia (l’equivalente del pubblico ministero): “non vi sono riscontri di movimenti di contanti che sicuramente ci saranno stati”. Misteriosamente, qualcosa su cui non vi sono riscontri è diventato sicuro.

5) Sono stato accusato di calunnia in merito a una mancata ordinazione episcopale. In verità, ho solo risposto a una ben precisa richiesta vaticana dopo che un’ex suora aveva scritto al Papa denunziando una lunga relazione sessuale con il candidato (dallo stesso poi confermata presso il tribunale penale di Roma). Successivamente un’altra donna, una suora, ha denunziato lo stesso ex candidato al tribunale penale di Roma per abuso sessuale in terapia e l’accusato è stato prosciolto per denunzia tardiva.

6) Sono stato accusato di gravi e reiterati atti sessuali. Qui siamo al super assurdo. Vi può essere condanna solo se vi è pedofilia, violenza, ricatto o persistenza scandalosa in rapporti sessuali completi in caso di concubinato(questo perché la chiesa distingue, chiaramente, tra peccato e reato). Nessuno mi ha accusato di questo. Eppure sono stato condannato. Non solo. Nessuno mi ha mai accusato nemmeno di rapporti sessuali. E nessuno mi ha mai accusato nemmeno di proposte sessuali. Solo una donna mi ha accusato di baci e toccamenti, da vestiti. Senza prove. Da me e da altri testimoni, anche dell’accusa, smentita. In ogni caso si tratta di un’accusa non riconducibile al capo di imputazione, in quanto, ripeto, questo prevede pedofilia, ricatto, violenza, o persistenza scandalosa in rapporti sessuali completi in caso di concubinato. Riporto la testimonianza di mons. Urso: «Gli abusi che mi erano stati denunciati consistevano essenzialmente in abbracci. (…) Nelle accuse che ricevetti ebbi l’impressione che c’era in chi accusava un tentativo di vendetta. A me sembrava che ci fosse qualcuno che voleva far pagare a Sebastiano qualcosa».

7) Sono stato accusato anche di assoluzione del complice nel peccato turpe e di violazione del sigillo sacramentale. Il tribunale di primo livello aveva chiesto la scomunica latae sententiae. Ma su tali delicta graviora non ha avuto competenza di emettere sentenza. Così, di questi due capi di accusa si è occupata la Congregazione per la dottrina della fede concludendo che non vi sono gli elementi minimi per avviare un processo. Per cui sono stato prosciolto. Quindi: il tribunale di primo livello (quello costruito ad hoc) che mi ha condannato per gli altri capi di accusa ha chiesto la scomunica, mentre la Congregazione per la dottrina della fede (il tribunale superiore per i delitti più gravi) mi ha prosciolto perché non vi sono gli elementi minimi per avviare un processo. Non fa riflettere la cosa?

Non ho potuto presentare appello per nessuno dei capi di accusa su cui il tribunale di primo livello mi ha condannato, perché il Papa, consigliato da qualche suo collaboratore, ha posto la firma sulla sentenza per l’approvazione specifica. Così sono stato privato del diritto umano e universale all’appello.

Come mai degli uomini di chiesa hanno suggerito al Santo Padre di firmare la sentenza che mi riguarda? Possono degli uomini di chiesa aver paura del naturale corso della giustizia? Incredibile: un tribunale predisposto ad hoc all’inizio e l’appello negato alla fine. La mia condanna è stata iniquamente voluta e perseguita. Un atto di inaudita violenza contro di me, perpetrato in nome di Dio.

Ho dovuto subire in silenzio calunnie, chiacchiericcio, accuse assurde pubblicate su dei giornali: avrei tenuto corsi di reiki, avrei fatto morire di fame alcune persone, avrei sottratto soldi, etc. Da questo momento in poi, anche se contrariamente al mio carattere, sarò costretto a sporgere querela contro chiunque contribuisca a diffamarmi.

Nello Dell’Agli