Pagheremo con whatsapp

Al via i pagamenti commerciali tramite WhatsApp. È la novità lanciata dall'azienda Meta e che vede come nazione pilota il Brasile. A annunciare questa nuova implementazione del servizio dell'App più utilizzata al mondo è stato Mark Zuckerberg che, su Facebook, mediante un post, ha scritto "in Brasile le persone potranno pagare le imprese locali direttamente dalla chat dell’App”.

Una modalità di pagamento semplice e sicura, fanno sapere, "cambierà le regole del gioco per le persone e le piccole imprese che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un’altra app o pagare di persona. Stiamo lanciando oggi per un piccolo numero di aziende e saremo disponibili per molti altri nei prossimi mesi".

È prevista una funzione che permetterà di trovare non solo l’azienda ma anche compiere acquisti direttamente su WhatsApp in modo facile, intuitivo e sicuro. In pratica si potrà trovare l'azienda e acquistare, con carte di credito e di debito di Mastercard e Visa, direttamente tramite la piattaforma senza dover cercare il sito web dell'azienda sui motori di ricerca e poi, una volta scelto il prodotto, poter pagare sempre tramite l'App. In pratica, sarà possibile pagare in un negozio attraverso un messaggio di WhatsApp. Whatsapp Pay, dopo aver ottenuto il via libera definitivo da parte delle banche brasiliane, verrà associato agli account Business. Nella chat che l’utente instaurerà con il negozio di turno, sarà possibile visualizzare prodotti, chiedere informazioni e adesso anche pagare. Non si sa ancora quando sarà attiva nel resto del mondo, intanto si parte dal Brasile. Si attende ovviamente da parte dell'azienda di capire il successo della nuova funzione e soltanto successivamente l'aggiornamento delle funzioni di WhatsApp anche negli altri Paesi.