Palazzo Ina a Ragusa in un Concorso Internazionale di tesi di architettura

Ragusa - Palazzo Ina, nel centro storico di Ragusa superiore, oggetto di interesse nel dibattito sull’architettura anche a livello internazionale.

La tesi di laurea di Letizia Rollo, ragusana ventiseienne, laureata in Ingegneria edile e Architettura alla Kore di Enna, su palazzo Ina ha partecipato al Concorso Internazionale di tesi di architettura denominato “A4tc 2021 – Architecture Thesis Competition” di Archiol-Artuminate.

Una tesi che ha scosso gli animi a Ragusa, affrontando il tema del rapporto interno-esterno dalla scala urbana a quella di progetto, proponendo una rielaborazione progettuale di Palazzo ex Ina in chiave contemporanea, pur inserito in un quadro storico, e in grado di relazionarsi armoniosamente con il contesto urbano; un pretesto per rafforzare l’identità del luogo, esaltandone la storia, l’architettura ed il paesaggio che ne hanno costituito la memoria culturale.

La tesi di Letizia Rollo si è classificata nella shortlist internazionale, posizionandosi tra le prime dieci Tesi di Laurea in Architettura, ottenendo la pubblicazione della Tesi in due riviste, “Artuminate” e “Archiol”, e il certificato di merito. “A Ragusa non è facile parlare del centro storico e soprattutto di Palazzo ex Ina, odiato da molti e apprezzato da altri, ormai storia del tessuto urbano e del volto di Ragusa”, commenta Letizia Rollo, la cui tesi si intitola “L’internità dell’esterno. Un progetto contemporaneo per Ragusa”.