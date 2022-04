Palermo: FdI appoggia Roberto Lagalla, centrodestra diviso

PALERMO, 28 APR FdI sosterrà Roberto Lagalla candidato sindaco a Palermo. Giampiero Cannella, coordinatore regionale per la Sicilia occidentale di Fratelli d'Italia, dice: "Ringrazio anche a nome dei vertici del partito Carolina Varchi per l'ottimo lavoro svolto sul territorio, in queste settimane, e per la sua decisione presa con grande generosità e senso di responsabilità per evitare una frammentazione del centrodestra che con tre candidati avrebbe favorito la sinistra. E' fra l'altro sfumata la possibilità di un vertice nazionale richiesto ripetutamente da noi". "A nome di Fratelli d'Italia aggiunge pertanto invitiamo tutti i partiti e le liste di centrodestra alternative alla sinistra a convergere sul nome del professore Roberto Lagalla, con il quale oltre ad un rapporto di grande stima, abbiamo già stabilito una totale convergenza sui temi del centrodestra. Sul nome di Roberto Lagalla è possibile realizzare una grande unità, la stessa che deve confermare Nello Musumeci a presidente della Regione siciliana". (ANSA).