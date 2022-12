Palermo Calcio, storia di promesse disattese

Palermo - Quanto tempo bisognerà aspettare ancora prima di rivedere il Palermo Calcio splendere come una decina di anni fa? Sicuramente in molti ricorderanno le imprese dei rosanero che all’alba della scorsa decade sfornavano talenti in continuazione, togliendosi numerose soddisfazioni anche contro le big della Serie A. Sirigu, Miccoli, Pastore e Dybala sono solo alcuni dei grandi nomi che hanno fatto sognare i tifosi rosanero per diverse stagioni. La storia del club, però, è sempre stata piuttosto travagliata e non sorprende che ancora oggi la società sia costretta a reinventarsi per favorire una nuova ascesa nel calcio che conta. Già al momento della sua fondazione, datata 1900, il Palermo fu costretto ad affrontare numerosi problemi economici.

Le origini del club non sono delle più chiare, ma la teoria più accreditata vuole l’unico fondatore sia stato Ignazio Pagano. Inizialmente il Palermo si faceva notare solo nei tornei regionali e l’avvento della prima guerra mondiale non ne favorì certo la popolarità. Al termine del conflitto bellico la compagine siciliana prese parte al campionato di Prima Divisione per la Lega Sud. Furono anni comunque complicati, in cui arrivò sì il successo nella Serie B del 1932, ma in cui si susseguirono anche numerose fusioni con altre società, fino ad arrivare a quella con l’Unione Sportiva Juventina Palermo, nel 1941. Nel corso della seconda guerra mondiale, però, la Sicilia fu dichiarata terreno di guerra e di conseguenza ogni attività sportiva fu sospesa.

Solo più tardi il Palermo iniziò finalmente a farsi un nome nello scenario calcistico nazionale, vinse di nuovo la Serie B e si impose in alcune competizioni regionali, per la felicità del presidente Renzo Barbera, di cui oggi lo stadio palermitano porta il nome. Diverse furono le partecipazioni alla Serie A negli anni ‘50. Nei decenni successivi, però, il saliscendi tra il massimo campionato e la Serie B è stato piuttosto frequente. La storia del Palermo conobbe un nuovo scossone nel 1986, quando la società fu esclusa da ogni campionato professionistico per debiti insoluti, giungendo al fallimento. L’anno segue l’Unione Sportiva Palermitana ripartì dalla C2 e nel 1991 tornò in Serie B. Per rivedere la A, fu necessario attendere addirittura fino al 2004.

Ecco che iniziò così il periodo d’oro del Palermo, tornato nel massimo campionato a 32 anni di distanza dall’ultima volta. Maurizio Zamparini acquistò la società dalla famiglia Sensi e nel 2006 i rosanero si ritrovarono già protagonisti in Coppa UEFA. Qualche anno dopo, con Delio Rossi in panchina, il Palermo fu capace di sfiorare addirittura l’accesso in Champions League. Il punto più alto della storia delle Aquile fu raggiunto però nel 2011: il Palermo disputò la finale di Coppa Italia contro l’Inter che l’anno prima aveva firmato il cosiddetto “Triplete”. L’esito finale, comunque, fu nefasto per i siciliani, sconfitti per 3-1 all’Olimpico.

Nel 2013 il Palermo tornò di nuovo in Serie B, ma per un solo anno. Dopo aver vinto il campionato cadetto i rosanero vissero altre 3 stagioni di fila in prima divisione, per poi conoscere il declino definitivo. Zamparini faticò non poco a cedere la società, non riuscendo più a sostenere i costi di bilancio. Arriviamo così alla storia più recente: nel 2019 il Palermo è stato estromesso dai campionati principali per inadempienze finanziarie ed è stato costretto a ripartire dalla Serie D. Nel 2020 arrivò la promozione in Serie C e nel 2022 quella in Serie B. L’attuale classifica del campionato cadetto, però, non sorride particolarmente ai rosanero e dalle scommesse sul calcio si scopre facilmente che il Palermo non risulta certo tra le favorite per un presto ritorno in A. I tifosi dovranno aspettare ancora.