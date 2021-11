Palermo: Faraone, io candidato e su alleanze vedremo

PALERMO, 24 NOV "Ho fatto la scelta con determinazione, pensando ai guai di Palermo e che la mia esperienza a Roma possa essere utile alla mia città. Sarà una campagna elettorale dura e difficile. Quali alleanze? Vedremo.

Intanto c'è Faraone". Così Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv, a margine della presentazione del libro di Gianfranco Rotondi 'La variante Dc', rispondendo ai cronisti sulla sua candidatura a sindaco di Palermo e sulla presenza all'evento anche di Totò Cuffaro, commissario della Dc in Sicilia. Cuffaro ha detto: "Mi auguro che a Palermo sia un sindaco centrista, moderato e se c'è la possibilità spero sia donna". "Ancora non ne ho viste di candidature femminili, anzi qualcuna da schieramenti che non sono da me prediletti ha aggiunto Se non c'è un candidatura di una donna ragioneremo su quelle che ci sono. Non ho in mente un nome, già ce ne sono tanti, ragioniamo su quelli che ci sono". (ANSA).