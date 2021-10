Palermo-Foggia, bambino invade campo per i pantaloncini di Pelagotti VIDEO

Palermo – Online le immagini di due ragazzini protagonisti di una “invasione” di campo, ieri sera allo stadio Renzo Barbera, al termine della partita vinta per 3-0 dal Palermo contro il Foggia, valida per il campionato di calcio di Serie C. Uno chiede la maglia al difensore Massimiliano Doda.

L’altro, il più piccolo, i pantaloncini al portiere Alberto Pelagotti. Dopo esser stati accontentati dai calciatori, sono stati fatti uscire dal terreno di gioco. Il filmato è finito su Instagram, dove lo stesso n.1 rosanero l’ha condiviso tra le proprie stories scrivendo: “E’ stato un piacere, sogna sempre in grande picciutteddru!”.