Palermo-Padova: Vivaticket in tilt, file ai botteghini, bagarini sui social

Palermo - Palermo in spasmodica attesa del ritorno della finale playoff contro il Padova che domenica, al Barbera, potrebbe portare la sua squadra in Serie B. Forti dell'1-0 dell'andata in trasferta, i tifosi rosanero sentono la festa promozione in tasca e hanno mandato in tilt il sistema telematico di vendita dei biglietti: qualcosa come 240 tagliandi emessi al minuto, con picchi di quasi 9mila richieste in contemporanea. Disagi anche per chi ha provato ad acquistare direttamente i biglietti in presenza: in migliaia si sono messi in fila agli sportelli dello stadio, sotto il sole nonostante il gran caldo. Ma le code alle biglietterie, in verità, erano cominciate già dalle 4 di notte (foto allegata).

Risultato: esauriti in meno di 24 ore i primi 29mila biglietti della vendita libera sono andati esauriti. Lo annuncia lo stesso club in un comunicato in cui spiega che, al momento, non è possibile acquistarne altri ma nei prossimi giorni, come è già successo nelle scorse gare casalinghe, “non è escluso che si possano liberare altri lotti attualmente non disponibili, dopo l’incrocio di tutte le liste di vendita e l’eventuale sblocco dei posti a visibilità ridotta”. Gli unici prenotabili adesso sono nel settore ospiti riservato ai veneti: ne sono stati staccati meno di 200 su 2000 a disposizione. E sui social sbucano i bagarini. Nei gruppi privati dei social ci si imbatte in queste ore in annunci di ticket per ogni settore, a prezzi maggiorati: per le curve si arriva fino a 100 euro non trattabili, 80 in gradinata.