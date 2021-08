Palermo, ressa al buio all’hub in Fiera VIDEO

Palermo - Lunghe code ieri notte alla Fiera del Mediterraneo per i vaccini, per recuperare nelle ore più fresche lo stop in quelle più calde della giornata. Da tempo non si vedevano tali scene di assembramenti al centro vaccinale del capoluogo. Al danno di un sistema di prenotazione evidentemente fallace, la beffa di dover fare pure la fila nell’oscurità.