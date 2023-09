Pallamano: Serie A; Cassano-Teamnetwork Albatro 29-26

Esordio con sconfitta alla prima di Serie A per la Teamnetwork Albatro Siracusa sul campo del Cassano Magnago. La squadra allenata da Rodolfo Pucho Jung è stata battuta 29-26 al termine di una partita che ha comunque messo in evidenza i progressi dei siracusani rispetto alla stagione scorsa.

In evidenza nonostante la sconfitta il portiere dei siracusani Hermones, al debutto con la maglia della Teamnetwork Albatro, che chiude con oltre il 41 per cento di parate. Il miglior realizzatore della partita è statp Alain Roméo Eyebe, il camerunense arrivato da poco in Sicilia che ha firmato 10 reti con una percentuale realizzativa dell'83 per cento.

"Buona partita - ha commentato il tecnico Rodolfo Pucho Jung - Il Cassano ha confermato di essere veramente una buona squadra, ma noi abbiamo giocato bene dandogli del filo da torcere. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare ancora e potremo raccogliere le giuste soddisfazioni".