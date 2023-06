Panerai, 'il ponte sullo Stretto è un'occasione'

PALERMO, 22 GIU "In Sicilia ci sono possibilità straordinarie, ma se si guarda ai tempi, questi sono molto lunghi". Lo dice Paolo Panerai, ceo e editor in chief di class editori, aprendo a Palermo Motore Italia Sicilia, il progetto editoriale e di comunicazione di Class Editori dedicato alle imprese che assicurano una spinta fondamentale all'economia nazionale grazie al proprio dinamismo, e che sono esempi di capacità e creatività nel manufacturing e nei servizi invidiati all'Italia da tutto il mondo.

"L'Isola è in un momento cruciale grazie agli investimenti che si stanno realizzando e soprattutto grazie all'occasione offerta dal Ponte sullo stretto, che io condivido. Nella grandezza storica della Sicilia ha aggiunto il direttore il fatto che ci sia una unione materiale al resto dell'Italia credo sia un fatto concettuale molto importante. Forse il ministro Salvini finalmente fa una cosa importante". (ANSA).